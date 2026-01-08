ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2421
1 хв

Під прицілом — вся Україна: посольство США попереджає про загрозу великого повітряного удару

Держдеп попередив американців в Україні про підвищену загрозу масованих повітряних атак.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
«Будьте готові негайно йти в укриття»: Термінове попередження від посольства США

«Будьте готові негайно йти в укриття»: Термінове попередження від посольства США / © УНІАН

Посольство США попереджає про загрозу масованого повітряного удару по Україні, який може статися найближчими днями.

Про це інформує пресслужба дипустанови.

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.

Попередження стосується всіх регіонів України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 8 січня, також попередив, що вночі може бути новий масований удар Росії.

2421
