Посольство США закликало своїх громадян виїхати з України

Держдепартамент США має інформацією про те, що Росія нарощує сили для ударів по Україні.

Посольство Сполучених Штатів Америки закликає громадян США, які перебувають в Україні, покинути країну у зв'язку з підвищеною загрозою ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах найближчими днями.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

"Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на заяву американського чиновника повідомляло, що Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.

До слова, Росія може завдати масованих ракетних ударів по Україні 24 серпня - в День Незалежності України. Тому варто бути особливо пильним й не нехтувати повітряними тривогами.

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