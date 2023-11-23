Посольство України у Польщі направило ноту через смерть вже другого українського водія на кордоні

Посольство України у Польщі в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Це пов'язано із смертю уже другого українського водія на кордоні.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич у Facebook 23 листопада.

"У зв’язку із смертю, на привеликий жаль, уже другого українського водія, який керував українським вантажним автомобілем, та перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників перед пунктом пропуску Корчова, Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", - написав він.

Зварич зазначив, що обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак, відповідно до норм закону Республіки Польща "Про зібрання", дає прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення.

"Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і не допущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту", - наголосив посол.

Зварич підкреслив, що кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції, але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей.

"Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому", - резюмував він.

Нагадаємо, у Польщі на стоянці поблизу пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій. Неподалік цього КПП триває страйк польських перевізників.

Блокада кордону з Польщею

Зазначимо, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

Польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Напередодні, 22 листопада, стало відомо, що польські перевізники розширюють блокаду на кордоні з Україною. Від сьогодні вони планують блокувати ще й пункт пропуску "Медика-Шегині".

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