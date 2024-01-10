Посольство України в Лондоні закликає чоловіків стати на військовий облік – подробиці

Там також розповіли, чи можна без документів з військкомату оформити паспорт чи доручення.

Посольство України в Лондоні (Велика Британія) закликало українських чоловіків стати на військовий облік у разі вибуття за межі України на термін понад три місяці.

Про це пише пресслужба консульства.

"Відповідно до вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні, зокрема:

- перебувати на військовому обліку у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців – за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

- особисто, в семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства, прибути із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Великої Британії для взяття на військовий облік", - йдеться у повідомленні.

Інформація про осіб призовного віку (18-65 років), яких беруть на тимчасовий консульський облік у посольстві, одночасно вноситься до військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який ведеться установою.

У посольстві нагадують, що чинним законодавством не передбачено обмежень з надання консульських послуг для чоловіків призовного віку.

"Інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт/доручення тощо, не відповідає дійсності", - наголосили у дипвідомстві.

Нагадаємо, одна з країн Європи заявила, що видаватиме Україні чоловіків призовного віку.

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