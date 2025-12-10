Посольство України в Ізраїлі відповіло, чи готувався замах на Міндіча: подробиці

Тимур Міндіч / © Наші гроші

Посольство України в Ізраїлі заявило про відсутність інформації щодо ймовірного замаху на вбивство бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта української справи «Мідас», який раніше виїхав до Ізраїлю.

Про це повідомляє Суспільне.

Також повідомляється, що у Києві сьогодні мав відбутися розгляд апеляції щодо запобіжного заходу бізнесмену — Ігорю Коломойському, у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. Проте засідання було відкладено. Колегія суддів оголосила про самовідвід, через що розгляд скарги не відбувся.

Нагадаємо, на фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю перед обшуками НАБУ, скоїли замах на вбивство. Про це повідомив бізнесмен Ігор Коломойський у розмові з журналістами в залі суду. За його словами, замах провалився, бо злочинці переплутали будинки.

Також завтра у Печерському районному суді міста Києва теж очікують гучні заяви Ігоря Коломойського. Засідання суду відбудеться 11 грудня, о 14:00 у приміщенні Печерського райсуду по вул. Володимирська, 15. Суддя О.А. Білоцерківець.