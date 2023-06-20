"Посоромили Путіна": Арестович розповів, хто насправді міг вигадати фейки про похорон Залужного і Буданова

Залужний, який тричі загинув, керує військами, а Буданов, який багаторазово помер, на чолі "легіону безсмертних" атакує супротивника.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним розповів про ІПСО про "смерть" керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова та загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це йдеться під час бесіди Арестовича з Фейгіним.

На запитання правозахисника Фейгіна щодо того, чи могла Україна "вкинути цю історію" із загибеллю Буданова та Залужного, чи це таке незграбне ІПСО Москви, ексрадник ОП відповів: "А коли востаннє російська сторона виглядала "зграбно"? Їм потрібні ситуативні успіхи, вони не думають далеко, живуть за принципом "доживемо до понеділка". А наші такі провокації робити на імені начальника Головного управління розвідки та головнокомандувача Збройних сил під час війни – навіть останній ідіот не наважився б на таке".

За словами Арестовича, є люди, щодо яких ІПСО не проводиться з використанням їхніх імен. На думку колишнього радника, найбільше від таких "вкидів" постраждали саме росіяни.

"Тож просто постібали цих придурків, посоромили Путіна, який розповів, що "Залужний за кордоном". "Боже, яке кончене" – є добрий український вислів. Вони впіймали самі себе за яйця і стукнули молотком", – додав Арестович.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала працювали в угрупованнях військ, що виконують найскладніші завдання на найважчих напрямках фронту.

Нагадаємо, наприкінці весни пропагандисти РФ оприлюднили фейки про нібито поранення і загибель Валерія Залужного.

Вони стверджували, що головнокомандувач "отримав травму голови та осколкові поранення внаслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном на початку травня", і навіть якщо виживе, то буде "недієздатним". Головком розвіяв ці чутки та записав відеозвернення, в якому видно, що він живий і сповнений сил.

Очільник Кремля Володимир Путін днями розповів нещодавно, що Валерій Залужний нібито перебуває за кордоном.

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