Поспілкувався з поліцією, і більше ніхто не бачив: у Польщі зник заробітчанин з Тернопільської області

Речі чоловіка знайшли за 400 км від міста, де бачили востаннє.

У Польщі після розмови з правоохоронцями зник 41-річний заробчанин з Тернопільської області. Про долю чоловіка невідомо від 26 січня.

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Про це повідомляє ZAXID.NET.

В Польщі в місті Познань зник 41-річний мешканець Тернопільської області Василь Ханевич. Востаннє його бачили, коли він спілкувався з правоохоронцями.

За добу речі чоловіка і його дорожню сумку знайшли майже за 400 км від Познані у Катовіце. Рідні зниклого навіть гадки не мають, де він може перебувати. Про долю Василя Ханевича невідомо вже 2 тижні.

Чоловік родом з села Цигани Чортківського району. Він постійно їздив на заробітки у Польщу, де працював різноробочим. За словами сина зниклого чоловіка Віталія, його батько перестав виходити на зв'язок 26 січня. А знайомі чоловіка, з якими він разом перебував в Польщі, розповіли, що востаннє його бачили увечері 25 січня, коли до нього приїздили поліцейські.

"Ми точно не знаємо, що трапилося. Його знайомі розповідають, що 25 січня він був в неадекватному стані. Хтось викликав поліцію. У відділок його нібито не везли, принаймні так говорять чоловіки, які були там. Але після спілкування з поліцією його вже ніхто не бачив. А десь за добу його сумку з речами знайшли за 400 км від Познані – в іншому місті Катовіце", – розповів син зниклого Василь Ханевич.

Син додає, що у його батька з собою був телефон, але його не знайшли. Зараз телефон вимкнений.

"Ми зв'язувалися з посольством України в Польщі, і нам відповіли, що поліція займається його пошуком. І ця справа на контролі. Але досі мого батька не знайшли. Тому я прошу, якщо комусь щось відомо, то повідомте мене, або ж мою маму Галину Ханевич", – додає Василь Ханевич.

Рідні зниклого українця, сподіваються, що він знайдеться живим і неушкодженим.

Нагадаємо, що у польському місті Свентохловіце трагічно загинув заробітчанин з Чернівецької області Валерій Маланчук.

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