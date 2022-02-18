Поспішали на урок, а опинилися у реанімації: у Вінницькій області водій збив двох школярок

Дівчата перебувають у важкому стані після аварії.
Поблизу села Михайлівка сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Dodge збив двох дівчат, які перетинали дорогу у невстановленому місці.
Про це "Суспільному" розповіла речниця ГУ Нацполіції Вінницької області Анна Олійник.
Дві сестри, віком 9 та 13 років, намагалися у невстановленому місці перебігти дорогу. 39-річний водій травмував їх боковою частиною свого автомобіля.
Травмованих дівчат госпіталізували до Вінницької обласної дитячої лікарні, їм надається медична допомога. Дівчата перебувають у вкрай важкому стані у реанімації.
Одна із сестер навчається у третьому класі, інша - у сьомому. На першому уроці дівчат не було, каже директорка школи Юлія Кривешко.
Аварія сталася у за сто метрів від школи поблизу місцевого магазину. Пішохідного переходу тут немає. Продавчиня Світлана, каже, діти забігли, купили захисні маски, печиво і вийшли, бо поспішали на урок.
У водія взяли кров для проведення експертизи на стан сп’яніння та помістили його автівку на арештмайданчик. Слідство розпочало кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одесі водій збив дівчинку та протаранив три автівки. Поліція затримала його.
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