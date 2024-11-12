Поспішіть змінити шини на авто: коли Україну "накриє" мокрий сніг

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується мокрий сніг

У середу, 13 листопада, у низці регіонів України ймовірні мокрий сніг чи льодяний дощ.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Якщо ви все ще не поміняли гуму на зимову, поспішіть. Бо завтра через низьку температуру повітря очікувані опади можуть випадати у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу", – закликала Діденко водіїв.

За її словами, мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13 листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях.

На решті території України – переважно дощ або просто густа хмарність.

Температура повітря в більшості областей України вночі сягатиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень у середу +1+4 градуси. У південній частині країна вночі стовпчики термометра опустяться до +3+5 градусів, вдень температура повітря становитиме +5+9 градусів.

У Києві 13 листопада очікується хмарна волога погода, без серйозних опадів. Вночі +1, вдень +4 градуси.

Раніше синоптики розповіли, в яких регіонах почнеться зима 13 листопада.

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