Пост 16-річного українця, який через війну виїхав до Польщі, про пошук роботи став хітом Мережі

Пост 16-річного українця, який через війну виїхав до Польщі, про пошук роботи став хітом Мережі

Публікацію українського підлітка поширили понад 2 тисячі користувачів Мережі, а на його прохання про допомогу відгукнулися сотні людей.

16-річний хлопець з Кривого Рогу Тимофій Карч через війну виїхав до Польщі. В Україні його батьки тимчасово залишилися без роботи, тож підліток вирішив влаштуватися на роботу за кордоном, але через вік зіткнувся зі складнощами працевлаштування. Зрештою підліток вирішив знайти собі роботу через соцмережі. На його публкацію відгукнулися сотні людей. Зараз Тимофій вже працює.

Як так сталося, дізнавався ТСН.ua.

16-річний Тимофій до війни займався хокеєм, вивчав іноземні мови та жив у мирній Україні у рідному місті президента України Володмира Зеленського Кривому Розі. Після перших обстрілів окупантами міста, батьки відправили сина до Польщі. Там його прийняли у невеличкому польському містечку Хелм.Він мешкає зі знайомими в одному помешканні. Там Тимофій продовжив навчання у школі, а у вільний від навчання час вирішив заробляти собі на життя. Через вік, з пошуком роботи виникли складнощі, тож Тимофій польською мовою звернувся по допомогу до користувачів фейсбуку.

"Приїхав до Польщі після того, як Росія напала на Україну. Мені повні 16 років. Я усвідомлюю, що я ще студент і не можу похвалитися багатим професійним досвідом. Однак, маю велике бажання допомогти своїй родині і фінансово допомогти батькам, які зараз в Україні. Моя рідна мова українська. Я дуже добре знаю російську мову. Розмовляю англійською, розумію німецьку, а наразі активно вчу польську мову. Шукаю роботу на неповний день, яку можна робити після школи вдень. Після закінчення школи я зможу більше працювати.

Я фізично сильна і стійка людина. Я можу бути корисним як фізичний працівник - для переїзду, підняття чогось. Я можу допомогти з доглядом за садом, прибиранням території, будівельними роботами. Я також можу бути корисним як працівник в комерційних об'єктах, громадського харчування та відпочинку.

Можу легко вивчити, швидко освоїти інструкції та мову, щоб я міг виконувати більш відповідальні та кваліфіковані роботи, наприклад, на складі або в салоні, залежно від складання, пакування та розпакування продукції, рахування та перевірки картону тощо.

Професійно займаюся спортом з 6 років - спочатку легка атлетика, а потім хокей із шайбою. Із задоволенням допоможу в тренуванні - навчу кататися на ковзанах, можу проводити загальні фізичні тренування...", - написав Тимофій.

Його пост став хітом. Публікацію українського підлітка поширили понад 2 тисячі користувачів Мережі, а на його прохання про допомогу відгукнулися сотні людей.

"Друзі, дякую всім за участь, репости та коментарі. Я вже отримав багато пропозицій і зараз їх усі обробляю. Брати-поляки, ви - неймовірні!", - написав Тимофій.

Хлопець порадився з батьками щодо роботи і вони разом обрали найбільш підходящу на цей момент для нього вакансію.

"Йому дуже багато запропонували - і переїзд до Франції, Німеччини, Великої Британії. Запропонували роботу в модельному бізнесі, працювати у літньому таборі, запропонували жити у Вроцлаві у родині, запрошували до волонтерських оргаізацій, просто грошей накидали. Роботу він знайшов у тому ж місті, де тимчасово проживає. Він працює у людей на городі - це найбільш реальне, не потребує переїздів, він зараз у безпеці, ходить в школу. Тепер мій син має свої кишенькові гроші. Люди - неймовірні", - розповіла ТСН.ua мама Тимофія Юлія Карч.

Нагадаємо, що Канада відправить кілька чартерних рейсів для українських біженців, які хочуть виїхати з Європи.