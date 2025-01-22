Постачали продукцію до Росії: СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу

Служба безпеки України викрила схему нелегального експорту української продукції до Росії. Згідно з розслідуванням, керівництво підприємства організувало постачання добрив та мінералів до аграрної галузі країни-агресора, використовуючи посередника на Близькому Сході.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Протягом 2022-2024 років продукція заводу на суму 1,8 млн доларів США потрапила до РФ. Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного "посередника", а згодом реекспортували до Росії. Серед російських замовників були великі компанії агропромислового комплексу, зокрема "Щьолково Агрохім" та "Альтерит". Від початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили понад 216 тонн хімічної продукції на російські підприємства.

"Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки", - йдеться в повідомленні.

Керівнику черкаської компанії оголошено підозру за пособництво державі-агресору. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх учасників схеми.

Нагадаємо, відомий адвокат коригував ракетні удари РФ по Дніпру та намагався втекти з країни.

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