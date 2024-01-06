Постачальниця харчів для ЗСУ володіє готелями в Хорватії - розслідування

Постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна, виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

Про це пише видання "NV Бізнес".

Як повідомляється, знайомі з роботою готельного бізнесу в Спліті джерела видання поінформували про те, що щонайменше три готелі в центрі цього курортного міста у Хорватії отримали нову власницю з України.

Глиняну називають лідеркою одної з найбільших бізнес-груп, що постачають харчі Збройним силам України від грудня 1995 року.

"Донедавна на позиції компаній, що наближені до неї та її родичів, не впливали ані зміни міністрів оборони, ані президентів, ані повномасштабне російське вторгнення до території України", – пише видання.

Журналісти зясували, що від осені 2023 року жінка стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o."

А у ще одній фірмі "Nazarii d.o.o." вона стала засновницею 2016 року. .

"Вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод", – розповів на умовах анонімності співрозмовник видання, який став свідком однієї з таких нарад.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є великими постачальниками харчів для військових. Це, зокрема, ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт" (8,16 млрд грн у 2020–2023 роках).

В актуальних контрактах з Міноборони ціни харчів "Гранд консалту" є завищеними. Зокрема, у підписаному контракті за друге півріччя 2023 року звичайну гречку постачали за ціною 66 грн за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. Водночас роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. Зокрема, у липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн, а подекуди і до 26 грн за кілограм.

Нагадаємо:

Напередодні стало відомо, що СБУ у співпраці з Міністерством оборони змогла ліквідувати корупційну схему. Вона стосувалася придбання боєприпасів для військових.

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Зловмисник безпідставно продовжив дію попередньої угоди із підприємством-спецекспортером. Після продовження старого договору іноземній фірмі-посереднику перерахували майже 1,5 мільярда гривень. Це на 30% дорожче, ніж було б за умови прямих постачань.

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