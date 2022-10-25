Постачальників деталей для іранських дронів можуть притягнути до відповідальності — представник Зеленського

Резолюція Генеральної асамблеї забороняє торгівлю з Іраном товарами подвійного або військового призначення. Тому тих, хто зумів обійти ці санкції, чекає покарання.

Представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що Іран є підсанкційною країною, якій заборонено передавати товари подвійного або військового призначення. Тому Україна має всі підстави ініціювати розслідування щодо постачання Ірану деталей для виробництва дронів "Shahed".

Про це Веніславський сказав 25 жовтня під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Невипадково Іран є однією з країн, яка постійно перебуває під санкційним тиском західних партнерів, ООН. Є резолюція Генеральної асамблеї, яка забороняє торгівлю з цією країною товарами, які мають подвійне або військове призначення. Тут ми можемо чітко ініціювати розслідування щодо поставок до Ірану тих комплектуючих, які дозволили, всупереч накладеним санкціям і резолюції Генеральної асамблеї, виробляти ці безпілотники смертоносної дії, які є фактично одним із видів озброєння. Ті компанії, які поставляли комплектуючі, можуть бути притягнуті до відповідальності", — заявив Веніславський.

За його словами, українська влада продовжує працювати над санкційним тиском на Росію. Крім того, Україна збирається порушувати питання про сам Іран, який пішов наперекір нормам міжнародного права, і почав торгівлю тим, "що призводить до смертей мирних громадян України".

"Необхідно посилювати санкційний тиск і застосовувати нові санкції на підставі того, що це вже, безперечно, є порушенням ще однієї резолюції Генеральної асамблеї ООН, - до Російської Федерації. Тому в цих напрямках і Міністерство закордонних справ, і Офіс президента, і Верховна Рада вже діють. Я переконаний, що ми будемо добиватися саме посилення санкційного тиску. Інших механізмів юридичного впливу, на превеликий жаль, знайти складно, але ми над ними працюємо", — сказав представник Зеленського.

Нагадаємо, очільник МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що Тегеран готовий спільно з Україною розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії. Крім того, Іран запевнив, що "не залишиться байдужим", якщо буде доведено використання Росією його дронів в Україні.

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