Постачання газу з Греції до України: експерт вказав на важливий нюанс

Газ / © pixabay.com

Декларація, підписана в Греції, ще не є контрактом на постачання газу. Попереду — не один документ, який слід підписати.

Про це в ефірі «КИЇВ24» повідомляє Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.

За його словами, це не грецький газ, а американський, зокрема. Він підходить до грецького узбережжя, закачується у магістральні газогони й через чотири держави йде до України.

«Врешті-решт треба купити цей газ. Це перший документ в переліку великої кількості документів, які потрібно підписати, щоб газ дістався української території», — завершив він.

Раніше Зеленський розповів, що постачання газу з Греції до України розпочнеться 1 січня 2026 року.

«Ми будемо отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію», — зазначив очільник держави.