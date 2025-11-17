- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
Постачання газу з Греції до України: експерт вказав на важливий нюанс
Експерт зазначає, що процес отримання газу Україною буде довготривалим.
Декларація, підписана в Греції, ще не є контрактом на постачання газу. Попереду — не один документ, який слід підписати.
Про це в ефірі «КИЇВ24» повідомляє Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.
За його словами, це не грецький газ, а американський, зокрема. Він підходить до грецького узбережжя, закачується у магістральні газогони й через чотири держави йде до України.
«Врешті-решт треба купити цей газ. Це перший документ в переліку великої кількості документів, які потрібно підписати, щоб газ дістався української території», — завершив він.
Раніше Зеленський розповів, що постачання газу з Греції до України розпочнеться 1 січня 2026 року.
«Ми будемо отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію», — зазначив очільник держави.