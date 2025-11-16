Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди

Газ / Ілюстративне фото / © pixabay.com

У Греції розкрили деталі угоди щодо постачання газу до України. Йдеться про зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року.

Про це повідомляє DEPA.

Так, компанія DEPA Trading та НАК «Нафтогаз України» сьогодні, 16 листопада, підписали Декларацію про наміри щодо постачання природного газу на український ринок на зимовий період — від грудня 2025 року по березень 2026 року. Грецькі партнери наголошують, що це стало суттєвим кроком у зміцненні регіонального енергетичного співробітництва та європейської енергетичної безпеки.

«Згідно з майбутньою угодою, передбачається транспортувати скраплений природний газ (ЗПГ) зі Сполучених Штатів через „Маршрут 1“, який спільно надається операторами газотранспортних систем (ОГТС) Греції (DESFA), Болгарії (Bulgartransgaz), Румунії (Transgaz), Молдови (VestMoldTransgaz) та України (ОГТСО)», — деталізували у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що постачання газу з Греції до України розпочнеться 1 січня 2026 року.

«Ми будемо отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію», — зазначив очільник держави.