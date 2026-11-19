Ракета до Patriot / © Фото з відкритих джерел

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Україна має дефіцит ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot, постачання від Сполучених Штатів скоротилося в кілька разів.

Про це в інтерв’ю NBC News повідомив президент Володимир Зеленський.

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Не називаючи точних цифр, президент заявив, що Україна відчуває «дефіцит» перехоплювачів до систем Patriot після того, як цього року американські постачання скоротилися «у три-чотири рази».

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«Це величезна проблема і виклик», — додав Зеленський.

За словами глави держави, Київ потребує ракет до систем ППО Patriot для того, щоб збивати балістику, яку окупанти постійно використовують у своїх атаках. Зокрема, це важливо напередодні зими на тлі посилення російських ударів по енергетиці.

Також президент сказав, що не погоджується з американськими переговірниками, які вважають, що російський диктатор Володимир Путін демонструє більшу гнучкість у переговорах. Він згадав атаки на цивільне населення та повторні російські удари, щоб спричинити більше жертв, коли на місце приїжджають рятувальники.

«Ці атаки не свідчать про те, що він має політичну волю завершити цю війну», — сказав Зеленський про Путіна.

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Нагадаємо, виробництво американських ракет-перехоплювачів Patriot зіткнулося з дефіцитом критично важливого матеріалу з Європи — карбонізованої віскози (rayon), яку використовують у соплах твердопаливних ракетних двигунів. Через обмежені постачання сировини Пентагон намагається терміново збільшити її виробництво, але американські компанії залежать від єдиного затвердженого постачальника цього матеріалу для найсучасніших ракет PAC-3. Про це пише The Wall Street Journal.

Дефіцит виник на тлі скорочення американських запасів ракет-перехоплювачів і зростання потреби в них для власної армії США та союзників, зокрема України. Водночас нарощування виробництва Patriot ускладнюється залежністю оборонної промисловості від вузького кола постачальників і компонентів, які виготовляють за межами США.

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