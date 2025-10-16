ТСН у соціальних мережах

Постачання Tomahawk: експерт назвав умову, за якої війна триватиме не більше пів року

Експерт пояснив, як постачання по 30 ракет Tomahawk на місяць виснажать Росію.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скільки "Томагавків" потрібно, щоб змінити перебіг на фронті на користь України

Скільки «Томагавків» потрібно, щоб змінити перебіг на фронті на користь України / © Getty Images

Якщо Україна отримає хоча б сотню крилатих ракет типу «Томагавк», це може кардинально змінити перебіг війни на користь ЗСУ.

Таку думку висловив експерт із питань авіації Валерій Романенко в коментарі «Радіо Свобода».

«Оптимальним було б — що більше, то краще. От приблизно сотня ракет, вони б уже виправили ситуацію, вони б змінили її дзеркально», — сказав Романенко.

Водночас він закликає уникати завищених очікувань, адже якщо Україна отримає невелику кількість цих ракет, суттєвої різниці не буде.

«20 ракет — це ні про що. …за отримання 20 Tomahawk ми зможемо ефективно використати максимально чотири з них», — каже експерт.

За його оцінкою, через потужну російську ППО «чотири з п’яти запущених „Томагавків“ будуть збиватися».

«Якщо ми отримаємо 50 „Томагавків“ — кількість знищених російських підприємств може сягати десятка. А це вже серйозні втрати для росіян. Якщо ми будемо отримувати з темпом 20–30 ракет на місяць, то росіяни довго продовжувати війну не зможуть, максимально пів року», — зазначає Романенко.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої розмови Путін сказав Трампу, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вже «майже остаточно» ухвалив рішення щодо постачань ракет Tomahawk Україні.

