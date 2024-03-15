Постачання боєприпасів ЗСУ: Дуда повідомив, чому ця допомога дуже важлива

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що постачання боєприпасів українським Збройним силам допоможуть зупинити новий наступ російської окупаційної армії.

Про це він заявив під час на переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Дуда привітав рішення низки європейських країн щодо підтримки ЗСУ в плані постачання озброєнь.

"Ми сподіваємося, що великі постачання боєприпасів, які будуть відправлені до України найближчим часом, допоможуть підготувати оборону від можливих подальших спроб росіян розпочати наступ", - заявив польський лідер.

За його словами, під час візиту до США він намагався переконати американців посилити підтримку Києва.

"Коли захисники України отримають найсучаснішу техніку НАТО для захисту своєї батьківщини, вони зможуть жорстко протистояти російському тиску", - додав Дуда.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував країни НАТО за малу допомогу Україні. Він закликав союзників збільшити обсяги постачання боєприпасів, аби допомогти ЗСУ утримати лінію фронту.

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