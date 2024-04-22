Постачання харчів до окремих військових частин нижче 50% від потреби – Тука

Колишній очільник Луганської ОДА Георгій Тука розкритикував агенцію "Державний оператор тилу" через забезпечення ЗСУ продуктами харчування. Найгірша ситуація в пунктах постійної дислокації, забезпечення яких відбувається значною мірою за рахунок заздалегідь зроблених запасів.

Про це він з посиланням на звернення військових повідомив у своєму блозі на сайті Obozrevatel.

Він опублікував звернення заступника командира однієї з бойових частин 59-ї бригади, полковника Олександра Заїченка. В ньому йдеться про те, що рівень забезпечення військової частини продуктами становить 45%.

"На передовій – трохи краще, на пунктах постійної дислокації (ППД) – повний треш. Критичне недовезення комплектів продуктів харчування. За словами Заїченка, він неодноразово звертався до ДОТ, до його голови Арсена Жумаділова, у відповідь – обіцянки, мовляв, потерпіть, буде краще. А як терпіти, коли рівень забезпечення 45%?" – зазначає Георгій Тука.

Тука повідомляє з посиланням на офіцерів, що ситуація з постачанням харчування на фронт є незадовільною. Зокрема, річ у тому, що окремі постачальники повністю провалили постачання, не понесли за це жодної відповідальності та були замінені іншими.

"Прості факти результатів роботи Жумаділова. Замість відкритих торгів – прямі договори. З більшою ціною, з постачальниками, пов’язаними з Гринкевичами. Два тижні тому Жумаділов особисто в інтерв’ю "Ліга.нет" запевняв, що ретельно перевірив постачальників. А через кілька днів ДОТ, як божу росу, заливає в очі суспільству заяву, що одна з п’яти обраних ним "ретельно перевірених" компаній, "Черкаський м’ясокомбінат", виконала лише 25% заявок військових, а друга – "Твій хліб" – лише 50%. Це означає, що три чверті військових частин одного постачальника і половина іншого залишилися без постачань", – пише Георгій Тука.

За його сллвами, ціна хліба у "Черкаського м’ясокомбінату" була близько 40 грн за кілограм – це майже вполовину вище, ніж у інших.Водночас лише в частині полковника Заїченка 800 солдатам, які перебувають у ППД, неможливо забезпечити повноцінне харчування, і військова частина змушена самостійно шукати продукти харчування.

Також Тука зазначив, що новий постачальник, який замінив "Черкаський м’ясокомбінат" – "Контракт продрезерв 5" – отримав від ДОТ ексклюзивні умови співпраці. Зокрема, збільшення ціни комплекту до 118,02 гривні та пункт про передоплату у 30%.

На думку Туки, один із факторів, який призвів до зриву постачання харчування, полягає в тому, що зараз поділ відбувається не по військових частинах, а по областях. Як наслідок, військова частина змушена мати справу з кількома постачальниками і спілкуватися з ними не напряму, а через ДОТ. Водночас керівництво агенції не знає, як вирішити проблему, і змушене лише констатувати факт зриву постачання харчів для ЗСУ, наголошує Тука.

"Отже, вища вартість, непрозорість укладання договорів, зриви постачань і неправдиві заяви – це змова і корупція чи управлінська неспроможність? Чесно кажучи, обидва варіанти є катастрофічними. Бо обидва означають проблеми з харчуванням військових, які будуть лише наростати. Суцільна "жомова яма", куди валиться забезпечення ЗСУ", – підсумовує Георгій Тука.

Нагадаємо, в Міноборони заявили про порушення в питаннях постачання сухпайків. Наприклад, зараз у Збройних силах розповсюджені дві норми пайків: 10-та і 15-та. 10-та норма здебільшого складається з консерв і видається на декілька діб, а 15-та – це повністю готові збалансовані страви для військових.

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