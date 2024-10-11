Постачання неякісних харчів для ЗСУ: Міноборони повідомило про можливу підробку документів

У Міноборони виникли сумніви щодо справжності документів, наданих одним з постачальників харчування для військових. Після цього відомство звернулось до СБУ з офіційним проханням провести перевірку.

Про це повідомила пресслубжа МОУ.

"Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України звернулося до Служби безпеки України з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжувальних документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Підозри в оборонному відомстві виникли після того, як нещодавнє журналістське розслідування виявило, що військові отримують неякісні продукти харчування.

Попередні результати перевірки показали, що в серпні 2024 року один з постачальників Міноборони привіз до військової частини на Сумщині м'ясні консерви, супроводжувальні документи до яких "мали ознаки можливої підробки". Зокрема, у пакеті документів була копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року.

"Міністерство оборони України підтверджує свою рішучість у боротьбі з корупцією та фальсифікацією, які можуть поставити під загрозу безпеку наших військових. Зважаючи на це, Міноборони розраховує на детальне розслідування ситуації", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони повідомило про новий підхід до складання сухпайків для військових. Тепер враховуватимуть релігійні, медичні та етичні потреби військовослужбовців. Очікується, що веганські, халяльні та кошерні види сухпайків Міноборони представить вже в грудні цього року.

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