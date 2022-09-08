З українських портів вийшли ще чотири судна з агропродукцією для азійських країн - Зеленський

Президент зазначив, що географія українського аграрного експорту морем дуже широка.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні з українських портів вийшли ще чотири судна з агропродукцією для азійських країн.
Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні 8 вересня.
Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні провів розмову з новообраним президентом Кенії - першу в історії відносин між державами.
"Привітав із перемогою на виборах, домовилися посилювати співпрацю. Говорили й про подолання продовольчої кризи – робимо все для цього", - зазначив він.
Зеленський повідомив, що тільки за сьогодні з наших портів вийшли чотири судна з агропродукцією для азійських країн. В ці години на розвантаження до порту Судану заходять понад 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Вчора вийшов балкер із пшеницею для Кенії – більш як 50 тисяч тонн. Зараз в Одесі завантажуються судна для Лівану та Лівії. У порту "Південний" чекає на завантаження судно, яке прямуватиме в Індію... Тобто географія українського аграрного експорту морем дуже широка.
"Буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню щодо неї. Україна постачає агропродукцію споживачам із різних континентів. І саме наше постачання гарантує продовольчу безпеку на глобальному рівні", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення українського зерна та іншого продовольства. Це питання він збирається обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Президент Зеленський відреагував на слова диктатора зазначивши, що "у Росії на високому рівні давно не говорять правди".
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