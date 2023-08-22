Постачав неякісні бронежилети військовим на Закарпаття: судитимуть директора підприємства

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили керівника підприємства, який організовував постачання неякісних бронежилетів до військової частини на Закарпатті.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки договір про постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту на загальну суму 6,4 млн грн.

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"Згідно висновку експертизи зазначені бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ, так як при здійсненні пострілу при певній дистанції можливе їх пробиття. Таким чином, керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України на загальну суму 5,9 млн грн та в подальшому здійснив їх легалізацію", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

На Закарпатті викрили керівника підприємства, який організовував постачання неякісних бронежилетів

На Закарпатті викрили керівника підприємства, який організовував постачання неякісних бронежилетів

Зазначимо, Служба безпеки затримала на Сумщині ворожу інформаторку. Вона передавала росіянам інформацію про місця базування Сил оборони у прикордонних з РФ районах області.

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