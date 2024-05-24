Постанова 560: які мобілізаційні правила затвердив Кабмін

Кабінет Міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Йдеться про постанову номер 560.

Які мобілізаційні правила затвердив Кабмін – читайте далі.

Відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 11 квітня 2024 р. № 3633-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", але не раніше дня її опублікування.

Що затвердив Кабмін

З постанови випливає:

1. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які придатні до служби за станом здоров’я та не мають права на відстрочку від призову з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" для комплектування (доукомплектування) з'єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, навчальних частин Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

2. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу" та цим Порядком.

3. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період проводиться незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

4. На військову службу можуть бути призвані:

Особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади". Такі особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади;

Особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України;

Особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи призиваються на військову службу під час мобілізації за рішенням Генерального штабу Збройних Сил, відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;

Засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

5. Генеральний штаб Збройних Сил через оперативні командування та адміністрації здійснює управління призовом громадян на військову службу під час мобілізації та визначає обсяги їх призову (крім СБУ та розвідувальних органів).

6. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється у строки та в обсягах, визначених мобілізаційними планами, мобілізаційними директивами Головнокомандувача Збройних Сил або Генерального штабу Збройних Сил.

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період включає:

оповіщення резервістів та військовозобов’язаних про виклик до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чи його відділу, ТЦК та СП, Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів України;

прибуття резервістів й військовозобов’язаних до ТЦК та СП Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, уточнення своїх персональних даних, внесення відповідних змін у військово-облікові документи та до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

перевірку підстав щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення;

документальне оформлення призову на військову службу під час мобілізації; відправлення призваних громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період до місць проходження військової служби.

7. Розвідувальні органи, Центральне управління або регіональні органи СБУ здійснюють призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період до своїх військових частин, органів, підрозділів з-поміж резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах України чи СБУ відповідно.

8. Призов резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на військову службу під час мобілізації, на особливий період до розвідувальних органів України чи СБУ здійснюється відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил.

9. Методичне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період у Збройних Силах здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил та обласними, Київською та Севастопольською військовими адміністраціями.

Детальніше про проведення призову на військову службу під час мобілізації, оповіщення та прибуття резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації – у документі.

Раніше ми писали про те, які відмітки мають бути у військовому квитку.

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