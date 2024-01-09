Постанова про звільнення Безуглої з оборонного комітету з порядку денного Ради зникла – нардеп

Дві зміни у розподілі депутатів за комітетами є, а саме цієї постанови немає, зазначив Ярослав Железняк.

Постанова про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з порядку денного Верховної Ради на цей пленарний тиждень кудись зникла.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"До речі, розіслали порядок денний парламенту на цей пленарний тиждень… А постанови про звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань оборони там немає. При тому дві зміни у розподілі депутатів по комітетах є, а саме цієї постанови не бачу. Зникла?", - написав депутат.

Нагадаємо, Рада 10 січня планувала розглянути постанову про відкликання з посади Мар’яни Безуглої. Комітет з питань регламенту у ВРУ вже розглянув відповідну постанову. Рішення про відкликання Безуглої прийнято одноголосно.

Скандали навколо Мар'яни Безуглої

Мар'яна Безугла останнім часом відзначилася низкою скандальних висловлювань і неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації всіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

Зокрема, раніше нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, чим "нарвалася" на критику соцмереж.

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