Постановчі відео: у Міноборони прокоментували силову мобілізацію ТЦК

У Міноборони наголосили, що серед представників ТЦК - дуже багато учасників бойових дій.

У Міністерстві оборони України визнали, що є випадки силової мобілізація представниками ТЦК, але наголошують, що йдеться про одиничні ситуації. Все інше - це постановчі відео російської пропаганди.

Про це сказав Міноборони Дмитро Лазуткін.

Він наголосив, що серед представників ТЦК - дуже багато учасників бойових дій, частина з них з пораненнями.

"І так, маємо подекуди й випадки перевищення повноважень, кожен такий випадок розглядається окремо. У будь-якому випадку, Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП. Ведеться робота, щоб усі заходи відбувалися максимально коректно", - відповів він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найгучніші скандали, пов'язані із мобілізацією, які облетіли всю країну. Львівщина лідирує серед скандалів з ТЦК.

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