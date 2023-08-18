Поставили браковані міни на майже 270 млн грн: СБУ викрила корупційну схему підприємців

Служба безпеки України викрила підприємців, які організували корупційну схему, за якою поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 млн грн.

Про це СБУ інформує в Мережі.

Зазначається, що викрита схема призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

"Йдеться про виконання оборонного контракту на постачання українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн", - вказано у повідомленні.

Відомо, що до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво цього виду боєприпасів. Підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року.

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"Однак до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявилися бракованими через використання в них неякісного пороху", - повідомили в СБУ.

Згодом браковану партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків, утім, підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.



На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

СБУ викрила корупційну схему підприємців

Служба безпеки України викрила схему підприємців

Тим часом в Одеській області командира взводу однієї з військових частин підозрюють у хабарництві та застосуванні насильства до підлеглих.

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