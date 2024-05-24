Поставлять урожай під загрозу: три помилки, які гублять кабачки ще до зав'язі плодів

Ці помилки роблять не лише початківці, але й досвідчені городники. Як збільшити урожай кабачків?

Хоча кабачки і належать до невибагливих культур, проте певний догляд їм все ж потрібен. Тим більше, якщо ви хочете пізніше отримати великий урожай.

Зокрема, позбавляють городників шансу на отримання великих та смачних плодів три основні помилки.

Як правильно підживлювати кабачки

Для кабачків, як і для багатьох інших культур, дуже важливим є використання родючого ґрунту. Тому перед висаджуванням розсади чи висіванням землю обов'язково додатково удобрюють.

Якщо цього не зробити, плоди будуть маленькими, кволими, а самі кущі — всипані пустоцвітами.

Найпростішим та найбільш доступним добривом для кабачків вважається перегній.

Вибір правильного місця вирощування

Кабачки полюбляють сонячні грядки, тому висаджуйте рослину так, щоб вона не менше 6-8 годин перебувала під сонцем.

Також зверніть увагу, що земля повинна бути пухкою, добре дренованою, легкою. Якщо відбувається застій вологи, то на плодах з'явиться гниль.

Запилення суцвіть

Якщо на ділянці немає або мало комахів-запилювачів, важливо виконувати їхню роль самостійно. Для цього проведіть ватною паличкою спочатку по чоловічій квітці, а потім по жіночій. Так ви будете впевнені, що вони запиляться і ви отримаєте великий урожай.

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