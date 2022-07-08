"Поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один": Кулеба виступив на зустрічі G20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив перед міністрами закордонних справ країн G20.

Глава закордонного відомства закликав світ до рішучої відповіді на російську агресію.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - написав очільник МЗС.

За словами Кулеби, "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".

Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 заявив, що російська війна в Україні - це міжнародна агресія надзвичайної серйозності, перед обличчям якої ніхто не може бути нейтральним.

Читайте також: