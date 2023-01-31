"Поставив під сумнів територіальну цілісність України": у МЗС відповіли на скандальні заяви президента Хорватії

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними нещодавні висловлювання проросійського президента Хорватії Зорана Мілановича, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України, заявивши, що Крим "ніколи не повернеться під контроль України".

На скандальні заяви хорватського президента відреагував речник МЗС Олег Ніколенко.

"Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України", - підкреслив Ніколенко.

Так, він нагадав, що в 90-х роках через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель, однак хорвати не змирились із окупацією частини території і змогли захистити незалежність своєї держави.

"Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС також подякував уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії.

Скандальна заява президента Хорватії щодо Криму

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим "ніколи не повернеться під контроль України". Він порівняв незаконну анексію Криму з проголошенням незалежності Косова.

Також Міланович вважає, що "українці патологічно ненавидять росіян", стверджуючи, що "хорвати не так ненавиділи сербів".

Раніше президент Хорватії також заявив, що "Україна нам не союзник" і додав, що Київ "отримав статус кандидата в ЄС несправедливо".

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