Постачання сучасної зброї до України: Подоляк пояснив, чому світ має зняти "табу"

Кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла й води, має зняти "табу" на постачання сучасних видів зброї від союзників.

Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у себе в Twitter.

"Патріот"? "Леопард"? ATACMS? ... Агресор повинен відчувати ціну кожного наступного кроку", - зазначив він.

Постачання зброї до України

США наразі розглядають можливіcть відправлення до України маленьких високоточних бомб GLSDB, які встановлюють на ракети. Радіус їхньої дії становить 150 км. Постачання може бути організоване вже навесні 2023 року.

Раніше США відхилили запити України на ракету ATACMS радіусом дії 297 км. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що ці ракети наблизили б кінець війни. Вони здатні знищити великі військові склади ворога у глибині окупованих територій.

ATACMS Україні не дають через дві можливі причини, вважає військовий експерт Олег Жданов. Ймовірно, США бачать, що ЗСУ і так непогано пораються на полі бою, або побоюються атак по території РФ.

Де українська зброя від "Укроборонпрому" – Олег Болдирєв

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