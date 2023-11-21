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Поставки західної зброї в Україну гальмуються - президент Чехії Павел

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Поставки західної зброї в Україну гальмуються - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел

На сьогодні Росія здатна поставити до України на поле театру стільки ж або навіть більше техніки, ніж Захід Києву, розповів Петр Павел.

Захід гальмує постачання зброї, необхідної для успіху на фронті в Україні. Це загрожує "втомою від війни".

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з командувачами Збройних сил країни, передає ČTK.

На його думку, однією із причин повільного контрнаступу України є недостатньо швидкі та масовані поставки техніки та зброї західним союзниками. За його словами, навіть зараз немає усього обіцяного партнерами озброєння. 

Павел наголосив, що "це не найкраща відправна точка для того, щоб пережити важку зиму і досягти успіху проти супротивника, який використав весь свій час, засвоїв свої уроки, примножив своє військове виробництво, активізував плани військового виробництва".

Він також додав, що за майже 2 роки повномасштабної війни на сьогодні Росія здатна поставити в Україну на поле театру стільки ж або навіть більше техніки і боєприпасів, ніж може передати Захід Києву.

На тлі цього він застеріг від "втоми від війни", яка може загрожувати як РФ та України, так і західним країнам.

Нагадаємо, раніше президент Чехії зробив заяву про контрнаступ ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
917
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