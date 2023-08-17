"Поставлено на провітрювання": у ЗСУ розповіли про роботу Кримського мосту

Кримський міст, який незаконно збудували російські загарбники, працює в обмеженому режимі - не на повну потужність.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"З огляду на ситуацію з димом, міст поставлено на провітрювання. Тому він то закривається, то відкривається, працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом. Теж дуже обмежено", - розповіла Гуменюк.

За її словами, максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики РФ. Теж саме стосується й інших переправ ворога - Чонгарського та Генічеського мостів. Вони також не можуть забезпечити повноцінної логістики й постачання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГУР застерігає від користування Кримським мостом. “Дуже небезпечна конструкція”

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розповіли про логістичні проблеми росіян в Криму. Справа у тому, що після атак по Кримському мосту шляхи постачання перевантажені. А для забезпечення військових потреб росіяни використовують ті самі напрямки, що і для цивільних.

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