Повстання Пригожина у Росії: як українці реагують на події в РФ

У Росії триває воєнне повстання "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним. Наразі відомо, що вони захопили кілька міст на шляху до Москви.

Українські соцмережі вибухнули мемами через воєнний заколот Пригожина.

ТСН.ua зібрав найсмішніші з них.

Нагадаємо, в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова, згодом ватажок бойовиків заявив про "взяття" Воронежа. Все, що відомо про бунт, - в онлайн-трансляції ТСН.ua.

Читайте також: