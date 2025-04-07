Поставте ці пастки в саду і врятуєте врожай абрикос під час квітіння: як боротися зі шкідниками

Як захистити абрикос під час квітіння від бронзівки волохатої? / © pixabay.com

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В період квітіння саду одну з найбільших небезпек становить комаха бронзівка волохата. Досить активними шкідники стають в теплі сонячні дні, проте боротися з ними можна. Як саме — розповіли на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Як виглядає бронзівка волохата

Як виглядає бронзівка волохата? / © commons.wikimedia.org

Бронзівка волохата може досягати розміру 12 мм. Тіло комах матового чорного кольору, вкрите густими світлими волосинками. Молоді жуки зимують у ґрунті на глибині 15-30 см, а навесні, коли потепліє і починають квітнути дерева, вилазять назовні.

Найбільше бронзівка волохата любить об'їдати квіти черешень, абрикос, персиків, яблунь, груш.

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Як захистити абрикос під час квітіння — пастки від бронзівки волохатої

Найменшу активність шкідник проявляє вранці та увечері. Тому досвідчені садівники радять в цей час потрясти дерева, підстеливши під них попередньо брезент. Жуки попадають додолу і після цього їх потрібно знищити.

Також існує один перевірений спосіб, як захистити абрикос чи інші дерева від бронзівки волохатої. Потрібно обприскувати гілля водою всередині дня, коли комахи проявляють максимальну активність. Чому цей метод допомагає? Бронзівки мають маленькі волосинки, на яких осідають краплі води, що робить жуків неактивними на деякий час. За кілька хвилин після обприскування жуків потрібно обтрусити з дерев на підстелений брезент.

Ще одна порада від експертів — встановлення в саду спеціальних пасток. Вони повинні бути фіолетового чи синього кольору та мати холодний розчин інсектицидів. За словами фахівців, саме ці відтінки приваблюють комаху.

Щоб приготувати холодний розчин, візьміть препарати Каліпсо 480 SC, КС (0,2–0,3 л/га) і Маврик, ЕВ (0,2–0,6 л/га). Вони є повністю безпечними для бджіл, але досить ефективними у боротьбі з різними шкідниками.

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