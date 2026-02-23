- Дата публікації
Поставив на коліна і бив ногами: офіцер влаштував розправу над солдатами на Черкащині
ДБР затримало офіцера, який змусив солдатів стояти на колінах та побив підлеглого.
На Черкащині офіцер поставив солдатів на коліна перед строєм побратимів та жорстоко побив одного з них.
Про це передає пресслужба ДБР.
За даними слідства, під час ранкового шикування через раптово виниклий конфлікт офіцер наказав п’ятьом солдатам стати на коліна перед строєм. Цього командиру здалося замало: він підійшов до одного з солдатів і почав завдавати йому удари руками та ногами по голові й обличчю. Загалом зафіксовано близько десяти ударів. Потерпілого госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Слідчі затримали посадовця наступного дня після інциденту та відкрили кримінальне провадження. Офіцерові повідомили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.
Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців.
Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині двічі судимий командир вбив мобілізованого на полігоні, а потім закопав.