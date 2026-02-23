Поставив на коліна і бив ногами: офіцер влаштував розправу над солдатами на Черкащині

Поставив на коліна і бив ногами: деталі розправи офіцера над солдатами на Черкащині

На Черкащині офіцер поставив солдатів на коліна перед строєм побратимів та жорстоко побив одного з них.

Про це передає пресслужба ДБР.

За даними слідства, під час ранкового шикування через раптово виниклий конфлікт офіцер наказав п’ятьом солдатам стати на коліна перед строєм. Цього командиру здалося замало: він підійшов до одного з солдатів і почав завдавати йому удари руками та ногами по голові й обличчю. Загалом зафіксовано близько десяти ударів. Потерпілого госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Слідчі затримали посадовця наступного дня після інциденту та відкрили кримінальне провадження. Офіцерові повідомили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині двічі судимий командир вбив мобілізованого на полігоні, а потім закопав.