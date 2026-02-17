Поставив "плюс" на погану камеру для детектива НАБУ: як Галущенко коментує скандал

Герман Галущенко / © УНІАН

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підтвердив, що обговорював зі своїм заступником Євгеном Пікаловим питання розміщення в слідчому ізоляторі затриманого співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, який відігравав ключову роль у спецоперації “Мідас”.

Про це стало відомо під час судового засідання, де прокурор зачитав фрагменти листування між Галущенком і заступником міністра юстиції.

Водночас Галущенко заперечив, що йшлося про створення навмисно поганих або принизливих умов утримання, і додав, що повідомлення були вирвані з контексту.

“Євген Пікалов дуже порядна людина, він не робив тих речей. Дуже важливі нюанси, коли якусь частину не показують або щось витягують із контексту”, — сказав ексміністр енергетики.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у листуванні Пікалов повідомляв, що СБУ нібито звернулася з проханням розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ в “безкоштовній камері з неприємними сусідами” в Лук’янівському СІЗО.

21 липня 2025 року Пікалов надіслав Галущенкові повідомлення:

“Надійшло прохання СБУ працювати в умовах СІЗО з затриманим керівником підрозділу НАБУ. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами”.

Того ж дня заступник міністра надіслав ексміністрові фото камери, після чого Галущенко відповів “плюс”.

Що відомо про справу Магамедрасулова

21 липня вранці Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора провела масштабні обшуки у співробітників НАБУ. Силовики прийшли й до квартири керівника міжрегіонального управління детективів Руслана Магамедрасулова: його поклали на підлогу, закували в кайданки та розпочали слідчі дії. Паралельно обшуки відбувалися у родичів детектива та інших працівників бюро.

Того ж дня СБУ повідомила про підозри у злочинах проти національної безпеки двом представникам НАБУ — самому Руслану Магамедрасулову та таємному співробітникові Віктору Гусарову. Вже 22 липня Печерський суд узяв під варту обох, а також батька детектива — 65-річного Сентябра Магамедрасулова.

У цей період Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво обмежував незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мотивуючи це нібито ризиком російського впливу. Документ був підписаний президентом, але після хвилі протестів і різкої критики міжнародних партнерів парламент змушений був відмовитися від ухвалених змін.

Директор НАБУ Семен Кривонос публічно заявив, що синхронні обшуки СБУ в його підлеглих мали вигляд спроби дискредитувати бюро напередодні голосування в Раді.

У СБУ відповіли, що передали керівникові НАБУ “окремі матеріали справи”, але ширше розкриття інформації неможливе через таємницю досудового розслідування. За версією слідства, Руслан Магамедрасулов “задля підтримки держави-агресора та з метою завдати шкоди Україні” нібито розробив схему продажу насіння технічної коноплі до Дагестану — регіону РФ.