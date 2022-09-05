Піст у вересні 2022 року: коли, що можна й не можна робити та їсти

У вересні 2022 року на вірян чекають два дні суворого посту. А ще саме в перший місяць осені очікується один єдиний день у році, коли, згідно з повір'ями, заборонено їсти та варити борщ. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли пости у вересні 2022 року та що не можна їсти в ці дні.

Коли поститися у вересні 2022 року

В перший місяць осені на вірян чекають кілька днів посту. Деякі з них - суворі.

Коли пости у вересні 2022 року:

11 вересня - Усікновення голови Іоанна Предтечі: суворий піст;

27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього: суворий піст;

2,7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 вересня - несуворі дні посту.

Суворі пости у вересні 2022 року: що не можна та дозволено їсти

У вересні вірян очікують лише два дні, коли потрібно буде дотримуватися суворого посту.

11 вересня у неділю - Усікновення голови Іоанна Предтечі. Це велике свято, яке було створене для вшанування дня страти Хрестителя Ісуса Христа - Іоанна (Івана). Саме він вважається одним з найбільш шанованих святих Церкви - після Діви Марії.

Тому на цей день призначено суворий піст. Тобто вірянам забороняється вживати у їжу м'ясні продукти, яйця, рибу та молочні продукти. Однак дозволяється готувати їжу на олії.

Існує ще одна важлива традиція. Цього дня не можна різати ті предмети, які своєю формою нагадують голову. Наприклад, навіть круглий хліб рекомендують рвати руками, а не нарізати ножем. Також серед наших предків існувало повір'я, що в день Усікновення голови Іоанна Предтечі не можна готувати та їсти борщ. А все тому, що він червоного кольору та нагадує кров.

27 вересня у вівторок - Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Одне з Дванадесятих свят (найбільші 12 свят православного року). Християни святкують знайдення хреста, на якому було розіп'ято Ісуса Христа. Цей день зазвичай проводять у скорботі про гріхи людства та в молитвах, щоб їх спокутувати.

Це також день, коли потрібно дотримуватися суворого посту. Не дозволяється їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця. Також Церква забороняє цього дня лихословити, лаятися, сваритися та займатися фізичною важкою працею.

Однак, можна їсти гарячу їжу на олії. Наприклад, суші, каші, гриби, тушковані овочі.

Вересень 2022 року: пісні дні

Пости у вересні 2022 / Фото: Pexels

Незалежно від дати та місяця, середа і п'ятниця є щотижневими пісними днями. Церква встановила піст на середу на згадку про зраду Юдою Ісуса Христа, а на п'ятницю - щоб згадати земні страждання Сина Божого.

В перший місяць осені ці дні випадають на такі дати: 2,7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 вересня.

Церква забороняє їсти в середу та п'ятницю м'ясні страви, молочну їжу та яйця. Але риба дозволена. Бажано додавати до свого раціону в ці дні більше рослинної їжі: сирі овочі та фрукти, хліб, горіхи, сухофрукти, мед. Також пийте багато води.

Послаблення в несуворі пісні дні дозволяється хворим, дітям, людям похилого віку та тим, хто займається важкою фізичною працею. Однак навіть в цих випадках м'ясо їсти заборонено.

Чи постяться на Другу Пречисту (Різдво Пресвятої Богородиці)

Ще одне свято - Різдво Пресвятої Богородиці, яке входить до переліку 12 найбільших, також припадає на перший місяць осені (21 вересня). Однак, Церква стверджує, що це несуворе свято, а тому поститися цього дня необов'язково. Тому можете дозволити собі всі улюблені страви.

Єдине зауваження - 2022 року Друга Пречиста (як в народі називають Різдво Пресвятої Богородиці) припадає на середу. А це - несуворий пісний день. Тому краще ласувати у свято стравами з риби та морепродуктів.