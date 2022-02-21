"Росія робить все, щоб ввести війська": що говорять у Мережі жителі Донбасу про загострення ситуації на сході

"Росія робить все, щоб ввести війська": що говорять у Мережі жителі Донбасу про загострення ситуації на сході

Жетелів псевреспублік вивозять на територію Росії, а також лякають наступом ЗСУ та обстрілами.

Жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей останніми днями стали заручниками загострення ситуації на сході України - їх примусово вивозять на територію Росії, а також лякають наступом ЗСУ та обстрілами.

Оскільки жодного "наступу ЗСУ" немає, російським найманцям доводиться робити теракти проти мирного населення власними руками. Щоправда, в цій інформаційній війні Росія програє, оскільки місцеві жителі здебільшого навчилися відрізняти фейки від правди та аналізувати все, що відбувається. Та й просто кажуть - втомилися боятися.

ТСН.ua зібрав думки жителів Донбасу щодо ситації за останні кілька днів на території ОРДЛО.

У місцевих пабліках Донеччини та Луганщини місцеві жителі останні кілька днів обговорюють постійні обстріли, примусове вивезення людей в Росію, мобілізацію чоловічого населення до лав так званих "ДНР" та "ЛНР".

Луганщина

Зранку сходила в банк, сплатила комунальні, банкомат працює, черг немає, купила свіжого хліба, печінки, м'яса на ринку. Народу багато як завжди, всі спокійні... Ніби нічого не відбувається", - пише жителька Луганської області Ірина.

"Україна нападати не буде і не збиралася. В неї і так проблем вистачає!"

"Сина забрали просто з автобуса "Москва-Луганськ". З речами. Їхав нас охороняти. Вже в Алчевськ відправили на фронт", - пише Олександр Литвин.

"Вже ходять по магазинах і на вулицях перевіряють паспорти. Була на вулиці, "вимерли" від страху наші чоловіки і невидно їх на вулиці, переховуються. Чоловік сусідці зателефонував і сказав, що їм треба на роботу принести паспорт", - повідомляє Алла Зверєва.

Донеччина

"Найбільше злякалися діти, особливо маленькі. Коли ввімкнули сирени – це справило на них враження справжнього страху. Я і моя дружина – пенсіонери. Виїхати нікуди не можемо та й нема за що – давно хворіємо, ще й матір старенька – ні на кого залишити. Вже звикли, що нас постійно чимось лякають – набридло, вже не діє. А невістка таки злякалася – забрала дітей та поїхала до Криму самостійно. До автобусів не сідали – незрозуміло, куди людей везуть. Звичайно, це пекло, коли навколо багато людей з автоматами і стріляють під хатою. Так хочеться на старість пожити у світі, і онуків бачити – щоб у дітей було майбутнє тут", - розповідає Валерій, мешканець Донецька.

Situation as of morning. ✓ Men in Donetsk receive sms with order to join military groups. "LDNR" announced mobilisation for men 18-55 on Friday (they mustn't leave territory). ✓ People in Donetsk report on outgoing shoots from the city outskirts all the night. pic.twitter.com/hYzUsU5fAn — Tetiana Yakubovych (@Tykubovych) February 20, 2022

Таке ж було в Чечні та Грузії, таке було у Фінляндії та Польщі, і всюди брала участь Росія. Вони розстрілюватимуть сотні своїх людей, щоб дискредитувати Україну, і мати для свого народу хоч якусь відмовку", - пише Максим Олексюк.

"Українськими військовими успішно знищуються стратегічно важливі об'єкти, такі як іржаві уазики, старі сараї на занедбаному хуторі та в лісі, незабаром буде артобстріл помийок на околиці російських міст та прицільне знищення сміттєвих баків".

Стріляють збоку Донецька.

Влаштовують гуманітарну катастрофу, щоб ввести війська.

Я так розумію, Росія робить все, щоб ввести війська, а люди після того, як помучаються, зустрічатимуть ці самі російські війська як героїв, типу все це зупинили.

Донецк, 21.02, 10 утра по Киеву: "Мужчин насильственно забирают в военкоматы и заставляют идти воевать за Пушилина". — Oleksiy Matsuka (@alexmazuka) February 21, 2022

Нагадаємо, що за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири людини дістали контузії та мінно-вибухові поранення.

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