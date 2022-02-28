Постійно нервував, плутався в показах: у Рівному затримали чоловіка, який фотографував укриття

Постійно нервував, плутався в показах: у Рівному затримали чоловіка, який фотографував укриття

Чоловіка доправили до Рівненського відділення поліції.

Сьогодні, 28 лютого, пообіді патрульні на вулиці Грушевського у Рівному затримали 31-річного чоловіка, який фотографував укриття.

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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Рівненщини.

"Патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Грушевського перебуває підозрілий громадянин, який фотографує укриття та все, що поблизу нього. 31-річного чоловіка інспектори затримали. Громадянин постійно нервував, плутався в показах", - йдеться у повідомленні.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у чоловіка два мобільні телефони, листівки з оголошенням щодо продажу, купівлі, оренди квартири та записник з різними за змістом записами.

Для встановлення всіх обставин чоловіка доправили до Рівненського відділення поліції.

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