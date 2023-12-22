Постійно змінюється: в Раді прокоментували новий законопроєкт про мобілізацію

В Україні ще немає фінальної версії законопроєкту щодо військової служби та мобілізації. Зараз він в стадії розробки.

Про це виданню “РБК-Україна” розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, Генштаб ЗСУ надав свої пропозиції щодо напрацювань майбутнього законопроєкту про мобілізацію та військову службу. Свої пропозиції також готує Міноборони.

"Усе це може або увійти, або не увійти в цей документ. Зараз сам проєкт закону на стадії розробки. Коли він буде готовий і зареєстрований - насправді ніхто достеменно не знає - чи буде це ще в цьому році, чи вже наступного", - розповів Костенко.

Він також додав, що станом на зараз в текст майбутнього законопроєкту постійно вносяться зміни, через це фінальної версії документа досі немає.

"Ба більше, до нього все одно надійде чимало правок від народних депутатів уже після реєстрації. Тому зараз над ним варто добре без поспіху попрацювати. Якщо робоча група поспішить і не вивірить всі норми - це може у майбутньому бути проблемний законопроєкт", - додав секретар парламентського комітету.

Нагадаємо, що гучний скандал з використанням "швидкої" ймовірно працівниками ТЦК Одеси вийшов на новий рівень.

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