Постпред України в ООН різко відповів росіянам: «Дірку від бублика отримаєте, а не Україну»

Постійний представник України в ООН Андрій Мельник

Постійний представник України в ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки різко відповів російській стороні на їхні чергові заяви щодо капітуляції України та відмови від територій.

Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше постпред РФ Василь Небензя заявив, що нібито немає перспектив для дипломатичного завершення війни та водночас стверджував, що Росія досягне своїх цілей «спецоперації» будь-яким шляхом — військовим чи дипломатичним. Він звинуватив європейські держави у тому, що вони «підривають» можливість домовленостей.

У відповідь Мельник наголосив, що Україна не продаватиме свою територію й не складатиме зброю.

«Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми склали зброю — і моя відповідь їй така: „Дырку от бублика вы получите, а не Украину“. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі», — заявив український дипломат, повторивши ці слова англійською та російською.

Мельник також підкреслив необхідність запровадження масштабних вторинних санкцій проти всіх держав, які продовжують підтримувати російську військову машину та сприяють обходу існуючих обмежень.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що лідеру України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Путіну «важко спробувати укласти угоду», бо «вони дуже ненавидять один одного».

Ми раніше інформували, що дипломатичні успіхи президента США Дональда Трампа на міжнародній арені опинилися під сумнівом після низки відновлених конфліктів у регіонах, де він заявляв про посередництво.