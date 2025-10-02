ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Постраждала від удару по Краматорську зустрілась з Рінатом Ахметовим

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов зустрівся з Яною Степаненко — дівчиною, яка втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по Краматорську у квітні 2022 року, та її матір’ю Наталією.

Про це повідомив футбольний клуб Шахтар.

Рінат Ахметов наголосив, що його вразила віра Яни у себе та її прагнення рухатися вперед попри важкі випробування. Він висловив упевненість у великому майбутньому дівчини.

Після трагедії Яна пройшла лікування, протезування та повернулася до активного життя. У 2024 році вона взяла участь у Бостонському марафоні, подолавши дистанцію в 5 км, а навесні 2025-го — у Токійському марафоні, де виступала у футболці «Шахтаря».

За повідомлення футбольного клубу, для  родини Степаненків було придбано трикімнатну квартиру у Львові у вересні 2024 року за рішенням президента «Шахтаря». 

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie