- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Постраждалі, пожежі та руйнування: ворог вночі атакував кілька обласних центрів (фото)
Вночі ворог масовано атакував одразу кілька обласних центрів.
Вночі ворог завдав ударів по Харкову, Одесі та Запоріжжю ударними безпілотниками.
Про це інформує місцева влада.
Харків
Очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що БпЛА атакували Холодногірський, Шевченківський та Київський райони міста.
У місцях падіння безпілотників зафіксовані руйнування та пожежі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що всього у місті було зафіксовано 26 ударів ворожих ударних безпілотників.
Серед постраждалих 68-річна, 42-річна та 35-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес, 59-річна жінка дістала поранень.
Одеса
Голова Одеської МВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок ворожої атаки в Приморському районі Одеси зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.
В одному з них вщент вигоріла квартира на 5 поверсі.
Постраждала 46-річна жінка — її госпіталізували, їй надають усю необхідну допомогу.
За іншою адресою на 11 поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку.
Постраждалі, пожежі та руйнування: ворог вночі атакував кілька обласних центрів (4 фото)
Запоріжжя
За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, у Запоріжжі під час обстрілу постраждала приватна оселя.
Будинок пошкоджено, сталося займання.
Внаслідок атаки 59-річна жінка дістала поранень, якій надали необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 червня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, в результаті чого було влучання у житлові будинки.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.