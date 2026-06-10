ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Постраждалі, пожежі та руйнування: ворог вночі атакував кілька обласних центрів (фото)

Вночі ворог масовано атакував одразу кілька обласних центрів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Наслідки удару по Одесі

Наслідки удару по Одесі / © Facebook / Сергій Лисак

Вночі ворог завдав ударів по Харкову, Одесі та Запоріжжю ударними безпілотниками.

Про це інформує місцева влада.

Харків

Очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що БпЛА атакували Холодногірський, Шевченківський та Київський райони міста.

У місцях падіння безпілотників зафіксовані руйнування та пожежі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що всього у місті було зафіксовано 26 ударів ворожих ударних безпілотників.

Серед постраждалих 68-річна, 42-річна та 35-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес, 59-річна жінка дістала поранень.

Наслідки атаки на Харків / © Соцмережі

Наслідки атаки на Харків / © Соцмережі

Одеса

Голова Одеської МВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок ворожої атаки в Приморському районі Одеси зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

В одному з них вщент вигоріла квартира на 5 поверсі.

Постраждала 46-річна жінка — її госпіталізували, їй надають усю необхідну допомогу.

За іншою адресою на 11 поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку.

Постраждалі, пожежі та руйнування: ворог вночі атакував кілька обласних центрів (4 фото)

Наслідки атаки на Одесу_1 / © Facebook / Сергій Лисак

© Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Одесу_4 / © Facebook / Сергій Лисак

© Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Одесу_3 / © Facebook / Сергій Лисак

© Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Одесу_2 / © Facebook / Сергій Лисак

© Facebook / Сергій Лисак

Запоріжжя

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, у Запоріжжі під час обстрілу постраждала приватна оселя.

Будинок пошкоджено, сталося займання.

Внаслідок атаки 59-річна жінка дістала поранень, якій надали необхідну допомогу.

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 червня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, в результаті чого було влучання у житлові будинки.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie