Постраждали навіть жінки: на Хмельниччині сталася масова бійка між працівниками ТЦК та цивільними

Бійка з працівниками ТЦК у Дунаївцях / © із соцмереж

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Масова бійка працівників ТЦК разом із поліцією та цивільними сталася у місті Дунаївці Хмельницької області.

Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах, які оприлюднили відповідне відео.

На відео видно, як чоловіки, один із яких у військовій формі, повалили людину на землю. Перехожі заступилися за чоловіка, між ними сталася сутичка. Після чого, йому вдалося втекти від співробітників ТЦК.

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Тим часом, ситуацію вже прокоментував Хмельницький обласний ТЦК у Facebook.

У ТЦК кажуть, що чоловік, якого затримували, порушив правила військового обліку, і зараз його розшукують правоохоронці.

Хмельницький ТЦК оприлюднив відповідну заяву.

«У місті Дунаївці військовослужбовці районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з національною поліцією виявили порушника правил військового обліку, який також не мав при собі військово-облікових документів. Він відмовився отримувати повістку, тож поліцейський, відповідно до своїх повноважень, спробував здійснити адміністративне затримання. Однак чоловік чинив опір і втік, причому не без допомоги громадянок, що були поруч», — йдеться у заяві.

На відео, яке з’явилося у Мережі, чути, що оточуючі підтримують утікача.

«Така поведінка є ганебною, адже повага до законів України та їхнє виконання — обов’язок кожного громадянина, особливо у час, коли країна веде боротьбу з сильним і підступним ворогом», — зазначили у ТЦК.

Станом на зараз чоловіка, який втік, розшукують правоохоронці.

«Ми засуджуємо будь-які насильницькі дії та проведемо детальний аналіз цієї події для виявлення можливих випадків перевищення службових обов’язків серед усіх військовослужбовців, які були залучені до цієї групи оповіщення», — обіцяють у Хмельницькому обласному ТЦК.

Також у ТЦК нагадали, що всі громадяни, які є військовозобов’язаними, повинні оновити свої облікові дані. У разі наявності підстав для відстрочки необхідно подати відповідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Дата публікації 13:36, 29.03.25 Кількість переглядів 54 На Хмельниччині сталася масова бійка міжпрацівниками ТЦК та цивільними

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру.

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