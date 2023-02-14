Постраждала дитина: на Київщині нетверезий водій з'їхав у кювет

Дитину госпіталізували з травмами й забоями
У Київській області сталася ДТП за участі водія напідпитку. Внаслідок інциденту постраждала 9-річна дитина. Аварія сталася в селі Запруддя.
Про це інформує пресслужба поліції Київщини.
"Правоохоронці з'ясували, що кермувальник "Ford", знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.
У автомобілі, окрім водія, знаходилися двоє його дітей, віком 9 і 13 років. Меншу дитину госпіталізували з травмами та забоями.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом дві вантажівки зіткнулися зі "швидкою" та легковою автівкою. Внаслідок автотрощі постраждали троє людей.
Також ТСН.uа інформував про аварію в Ковелі за участі водія в нетверезому стані, який збив двох дівчат у підлітковому віці на тротуарі.
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