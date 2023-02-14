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Постраждала дитина: на Київщині нетверезий водій з'їхав у кювет

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Постраждала дитина: на Київщині нетверезий водій з'їхав у кювет

Водій напідпитку з двома дітьми в салоні з'їхав у кювет / Фото: Поліція Київської області

Дитину госпіталізували з травмами й забоями

У Київській області сталася ДТП за участі водія напідпитку. Внаслідок інциденту постраждала 9-річна дитина. Аварія сталася в селі Запруддя.

Про це інформує пресслужба поліції Київщини. 

Водій напідпитку з двома дітьми в салоні з'їхав у кювет / ©
Водій напідпитку з двома дітьми в салоні з'їхав у кювет

"Правоохоронці з'ясували, що кермувальник "Ford", знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет", - йдеться в повідомленні. 

У автомобілі, окрім водія, знаходилися двоє його дітей, віком 9 і 13 років. Меншу дитину госпіталізували з травмами та забоями.

Водій напідпитку з двома дітьми в салоні з'їхав у кювет / ©
Водій напідпитку з двома дітьми в салоні з'їхав у кювет

Раніше ми повідомляли, що під Києвом дві вантажівки зіткнулися зі "швидкою" та легковою автівкою. Внаслідок автотрощі постраждали троє людей.

Також ТСН.uа інформував про аварію в Ковелі за участі водія в нетверезому стані, який збив двох дівчат у підлітковому віці на тротуарі. 

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Дата публікації
Перегляди
91
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