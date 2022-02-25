"Постраждали цивільні": Офіс генпрокурора кваліфікував обстріл Києва як теракт

Ситуацію навколо столиці назвали напруженою.

Правоохоронці кваліфікували обстріл російськими військами Києва, який стався вночі 25 лютого, як терористичний акт.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, фахівці працюють на місці влучення авіаційного снаряда, внаслідок якого сталася пожежа у житловому будинку у Дарницькому районі.

"Постраждали цивільні люди. Ми кваліфікуємо це як теракт", - наголосила вона.

Ситуацію навколо столиці вона назвала напруженою. Венедіктова повідомила, що Київською обласною прокуратурою вже задокументовано 12 фактів диверсій та посягань на територіальну цілісність і недоторканість України.

Нагадаємо, на світанку 25 лютого в Дарницькому районі столиці пролунали два потужні вибухи. Уламки ракети, яку збила українська ППО, потрапили в житлову багатоповерхівку, після чого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали щонайменше три людини.