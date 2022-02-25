"Постраждали цивільні": Офіс генпрокурора кваліфікував обстріл Києва як теракт

Ситуацію навколо столиці назвали напруженою.
Правоохоронці кваліфікували обстріл російськими військами Києва, який стався вночі 25 лютого, як терористичний акт.
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
За її словами, фахівці працюють на місці влучення авіаційного снаряда, внаслідок якого сталася пожежа у житловому будинку у Дарницькому районі.
"Постраждали цивільні люди. Ми кваліфікуємо це як теракт", - наголосила вона.
Ситуацію навколо столиці вона назвала напруженою. Венедіктова повідомила, що Київською обласною прокуратурою вже задокументовано 12 фактів диверсій та посягань на територіальну цілісність і недоторканість України.
Нагадаємо, на світанку 25 лютого в Дарницькому районі столиці пролунали два потужні вибухи. Уламки ракети, яку збила українська ППО, потрапили в житлову багатоповерхівку, після чого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали щонайменше три людини.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.