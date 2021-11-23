Постраждали кілька учнів: у Вінницькій області за розбещення дітей затримали молодого вчителя

Постраждали кілька учнів: у Вінницькій області за розбещення дітей затримали молодого вчителя

Чоловікові висунули підозру у скоєнні злочину.

У Вінницькій області правоохоронці затримали 24-річного вчителя одного з навчальних закладів, який підозрюєтьсяу розбещенні та домаганні неповнолітніх.

Також читайте Роками ґвалтував доньку та катував сина: у Хмельницькій області через батька дівчина намагалась вчинити суїцид

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, від дій педагога постраждали декілька дітей.

За місцем мешкання чоловіка провели обшуки і вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку.



Вчителя затримали, і зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.



"Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 ККУ ( розбещення неповнолітніх) та ч.3. ст. 156 – 1 ККУ (Домагання дитини для сексуальних цілей).

За вчинення таких злочинів передбачено покарання - до 8 років ув’язнення", - повідомили у поліції.

Зазначається, що про випадок із вчителем стало відомо завдяки пильності батьків учнів навчального закладу.

Правоохоронці звернулися з проханням до дорослих більш уважно ставитись до своїх дітей, цікавитись їхніми проблемами та дозвіллям, з ким, і на які теми вони спілкуються в мережі Інтернет.

Нагадаємо, що 31-річній вчительці з музики з агрожує в'язниця за секс у підвалі з хлопчиком-підлітком. Але вона стверджує, що студент сам змусив її до інтимної близькості.

Читайте також: