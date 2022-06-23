Як отримати компенсацію від Європейського суду з прав людини

Постраждалі від російської агресії українці зможуть отримати до 30 000 євро: як подати заяву

Постраждалі від російської агресії українці зможуть отримати до 30 000 євро: як подати заяву

Отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро від Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) може кожен українець, який постраждав від російської агресії. Хто може подати заяву на компенсацію, терміни подання - в матеріалі ТСН.ua

Терміни подання заяви

Щоб отримати компенсацію потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року, - повідомляє пресслужба Мінцифри.

Заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua

Перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ:

загибель родича,

зруйноване житло,

поранення,

незаконне позбавлення волі, катування,

зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо.

Як подати заяву до ЄСПЛ

При подачі заяви все зрозуміло, система містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

Необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти. При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою.

Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини запущено швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

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