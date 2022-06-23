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Постраждалі від російської агресії українці зможуть отримати до 30 000 євро: як подати заяву

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Постраждалі від російської агресії українці зможуть отримати до 30 000 євро: як подати заяву

Як отримати компенсацію від Європейського суду з прав людини

Отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро від Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) може кожен українець, який постраждав від російської агресії. Хто може подати заяву на компенсацію, терміни подання - в матеріалі ТСН.ua

Терміни подання заяви

Щоб отримати компенсацію потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року, - повідомляє пресслужба Мінцифри.

Заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua

Перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ:

  • загибель родича,
  • зруйноване житло,
  • поранення,
  • незаконне позбавлення волі, катування,
  • зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо.

Як подати заяву до ЄСПЛ

  • При подачі заяви все зрозуміло, система містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.
  • Необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти. При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.
  • Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою.

Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини запущено швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

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