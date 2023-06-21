Постраждають прихильники РФ: Єрмак пояснив важливість 11-го пакету санкцій проти Росії

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, як 11-й пакет санкцій вплине на здатність РФ бити по Україні.

Про це він написав у своєму телеграмі.

За його словами, погоджений 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ містить важливий механізм протидії обходу обмежень з боку Росії.

"За допомогою цього механізму планується обмежити продаж та передавання чутливих технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають росіянам обходити санкції", - пояснив Єрмак.

Очільник ОП передбачає, що нові обмеження проти РФ мають негативно вплинути на російський ВПК і здатність росіян виробляти ракети.

"Допомога в обході санкцій має стати невигідною для інших", - додав Єрмак.

Зазначимо, погодження нового санкційного пакету привітала в Мережі й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: "Це завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль".

Вона додала, що інструмент Євросоюзу проти обходу санкцій не дасть змогу країні-агресорці отримати підсанкційні товари.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що 11-й пакет санкцій проти РФ зачіпатиме передусім треті країни, які допомагають Москві обходити обмеження, зокрема іранські та китайські компанії.

Читайте також: