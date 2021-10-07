Постукали у двері: в Донецькій області грабіжники мучили батька, а сина забили молотком

Зловмисники забрали 18 тисяч гривень.

У Мирнограді зловмисники увірвалися до приватного будинку, вбили чоловіка та заволоділи грошима його літнього батька.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

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До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних домоволодінь виявлено тіло 59-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Під час огляду місця події поліцейські встановили, що у будинку мешкає 86-річний пенсіонер та його син. Вночі у двері постукали невідомий чоловік та жінка. Коли син відкрив двері, нападник вдарив його по голові молотком, спричинивши смертельні травми. Після цього зловмисники почали вимагати у літнього чоловіка гроші. Забравши у пенсіонера 18 тисяч гривень, спільники з місця злочину втекли.

Підозрюваних було встановлено вже за декілька годин. Ними виявилися місцевий житель 1980 року народження та його 31-річна знайома, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Фігуранти у скоєному зізналися, обох затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 21-річний львів’янин посеред вулиці до смерті побив перехожого.

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